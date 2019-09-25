НАПК внесло предписание директору Департамента здравоохранения КГГА

Агентство подозревает конфликт интересов.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции требует от чиновника Киевской городской государственной администрации расследовать потенциальный конфликт интересов.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Читай также: Токсичный НАПК: кто и зачем продвигает нового главу нацагентства

"Установлено, что главный врач Киевской городской клинической больницы № 2 Анатолий Воронин не сообщил КГГА о наличии у него потенциального конфликта интересов, вызванного совместной работой со своей женой", - сказано в сообщении.

В НАПК отметили, что внесли директору Департамента здравоохранения КГГА Валентине Гинзбург предписание и потребовали от чиновника провести и рассмотреть вопрос о привлечении виновного лица к установленной законом ответственности.

Также в сообщении сказано, что предписание НАПК является обязательным к исполнению и за невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.

Как сообщалось 19 сентября, НАБУ открыло дело против главы НБУ Смолия.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram