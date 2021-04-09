В Киеве фура влетела в остановку

Водитель, уходя от столкновения с пешеходом, нарушившим ПДД, въехал в ограждение, а потом в остановку общественного транспорта.

В среду, 25 сентября, в Киеве на улице Братиславской грузовик протаранил остановку, в результате чего водителя зажало в кабине. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

По предварительным данным, водитель фуры, уходя от столкновения с пешеходом, нарушившим ПДД, въехал в ограждение, а потом в остановку общественного транспорта.

Водителя зажало в кабине. На место ДТП прибыли спасатели из ГСЧС и несколько машин скорой помощи. О других пострадавших информации нет.

Ранее в Киевской области в селе Гребенки на Одесской трассе автомобиль Hyundai Tucson на полном ходу врезался в остановку общественного транспорта.

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