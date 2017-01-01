НАБУ обязали открыть дело против Кличко

Национальное антикоррупционное бюро должно расследовать возможные махинации при строительстве Шулявского моста.

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко по факту злоупотреблений и хищения госсредств средств при реконструкции Шулявского моста. Об этом в среду, 9 октября, сообщают Українськi Новини со ссылкой на материалы суда.

Заявление о преступлении Кличко в НАБУ подали депутаты Киевсовета 18 сентября.

В жалобе в суд один из депутатов отмечает, что НАБУ отказалось заводить дело о совершении Кличко и его подчиненными уголовных правонарушений, предусмотренных статьями о злоупотреблении властью или служебным положением (ст. 364), получении взятки (ст. 368), присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (368-2, 191) Уголовного кодекса.

Вместе с тем в адрес депутатов НАБУ сообщило, что детективы уже расследуют факт возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами КП Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева во время строительства Шулявского путепровода, повлекшее тяжкие последствия, по признакам уголовного преступления, предусмотренного другой статьей Уголовного кодекса.

В своем заявлении депутаты Киевсовета указали, что Кличко, используя свое служебное положение, вместе со своими подчиненными - должностными лицами Киевской городской государственной администрации, ее структурных подразделений и должностными лицами коммунального предприятия Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева в течение длительного времени совершают действия, направленные на использование бюджетных средств Киева в завышенных размерах, получателем которых является ООО Северо-Украинский строительный альянс, которое в результате фиктивного проведения тендерных процедур было привлечено к выполнению строительных работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах Киева.

Депутаты также считают, что Кличко совершил действия, направленные на содействие незаконному обогащению частных лиц за счет средств бюджета Киева в особо крупных размерах, а именно - незаконно способствовал реализации имущественных прав юридических лиц, связанных с его бывшим политическим соратником, бенефициаром ООО Укрбуд Инвест и ООО Укрбуд Девелопмент Максимом Микитасем.

Ранее СМИ сообщали, что строительство Шулявского моста было приостановлено. Посреди рабочего дня на стройке не было рабочих, техника была выключена, некоторая и вовсе была зачехлена или законсервирована.

А сегодня стало известно, что Кличко поднял стоимость ремонта Шулявского моста до 1 млрд грн.

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