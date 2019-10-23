"Тебе здесь не место": Киевлянин избил представительницу ЛГБТ-сообщества

Инцидент произошел в ТРЦ.

В одном из торогово-развлекательных центров Киева “Космополит“ мужчина избил представительницу ЛГБТ-сообщества возле женской уборной.

Об этом сообщается в Facebook-сообществе KyivPride.

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Инцидент произошел 19 октября. Анастасия и Мария, которые состоят в отношениях, после вечернего сеанса в кинотеатре “Космополит“ зашли в уборную. Однако за ними побежал мужчина. Он обратился к Марии со словами:

“Пацанчик, тебе здесь не место“.

По словам Анастасии это и стало причиной нападения, поскольку мужчина считал, что Мария - это парень и ей не место в женском туалете.

После того, как девушка лично ответила мужчине, началась драка. Мужчина стал тащить Марию за руку, затем свернул ее, перевернул через себя и ударил головой об кафель.

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“У Марии ушибы головы, шеи и уха. К счастью, кровотечения не было, однако есть подозрение на сотрясение мозга, это должна определить компьютерная томография головы, которую должна пройти Мария. Все побои сняты врачами, заявление в полицию составлено“, - заявили в сообществе.

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KyivPride призывал Национальную полицию расследовать это дело, а Верховную Раду и Кабинет Министров как можно быстрее внедрить действенное законодательство о преступлениях на почве ненависти, в соответствии с обязательствами в рамках Национальной стратегии по правам человека.

Пострадавшая пара представительниц ЛГБТ-сообщества опубликовала видео-обращение.

Как сообщалось, в июле 2018 в Харькове неизвестные в противогазах напали на офис ЛГБТ-сообщества.

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