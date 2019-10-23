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"Тебе здесь не место": Киевлянин избил представительницу ЛГБТ-сообщества

Комментариев: 5
Инцидент произошел в ТРЦ.
Пара девушек рассказала об инциденте
Пара девушек рассказала об инциденте
скриншот видео

В одном из торогово-развлекательных центров Киева “Космополит“ мужчина избил представительницу ЛГБТ-сообщества возле женской уборной.

Об этом сообщается в Facebook-сообществе KyivPride.

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Инцидент произошел 19 октября. Анастасия и Мария, которые состоят в отношениях, после вечернего сеанса в кинотеатре “Космополит“ зашли в уборную. Однако за ними побежал мужчина. Он обратился к Марии со словами:

“Пацанчик, тебе здесь не место“.

По словам Анастасии это и стало причиной нападения, поскольку мужчина считал, что Мария - это парень и ей не место в женском туалете.

После того, как девушка лично ответила мужчине, началась драка. Мужчина стал тащить Марию за руку, затем свернул ее, перевернул через себя и ударил головой об кафель.

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“У Марии ушибы головы, шеи и уха. К счастью, кровотечения не было, однако есть подозрение на сотрясение мозга, это должна определить компьютерная томография головы, которую должна пройти Мария. Все побои сняты врачами, заявление в полицию составлено“, - заявили в сообществе.

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KyivPride призывал Национальную полицию расследовать это дело, а Верховную Раду и Кабинет Министров как можно быстрее внедрить действенное законодательство о преступлениях на почве ненависти, в соответствии с обязательствами в рамках Национальной стратегии по правам человека.

Пострадавшая пара представительниц ЛГБТ-сообщества опубликовала видео-обращение.

 

Как сообщалось, в июле 2018 в Харькове неизвестные в противогазах напали на офис ЛГБТ-сообщества.

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Теги: ЛГБТ, избиение, Киев
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Комментариев (5)
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ВосставшийИзБана    23.10.2019, 18:03
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Что-то я не могу себе сложить картинку: ловят и судят педофилов и эксгибиционистов, но при этом защищают лгбт. Несправедливо. Педофилию и эксгибиционизм тоже нужно причислить к лгбт и защищать. И так называемую гомофобию защищать нужно. Почему так называемую? Потому что фобией это не является.
П    23.10.2019, 18:30
Оценка:  0
П
Зоофилов и гекрофилов туда же.)))
П    23.10.2019, 18:30
Оценка:  0
П
Некрофилов
ВосставшийИзБана    23.10.2019, 18:37
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Конечно! Чем они хуже?
ВосставшийИзБана    23.10.2019, 17:58
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А с чего решили, что это на почве гомофобии? Четко написано: Он обратился к Марии со словами: “Пацанчик, тебе здесь не место“.

Мужчина честно пытался защитить женщин от проникновения, как он считал, особи мужского пола, в женский туалет. Проблема в чем? Эти лгбт сами себе проблемы создают.
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