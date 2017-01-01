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В Киеве ветерану АТО и открытому гею гомофобы разбили корсет для спины

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На мужчину напали радикалы, избили его и сбежали.
Давиденко избили под его домом, перед этим коллеги объявили ему бойкот
Давиденко избили под его домом, перед этим коллеги объявили ему бойкот
Facebook Василия Давиденко

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В Киеве пятеро неизвестных напали на ветерана боевых действий на Донбассе Василия Давиденко. Недавно тот публично заявил, что является геем. Об этом заявил сотрудник организации по поддержке ЛГБТ-людей "Точка опоры" Виктор Пилипенко, передает ТСН.

"Пятеро радикалов-гомофобов подстерегли нашего собрата под его домом и напали. Напали из-за его каминг-аута", - пишет он.

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"Василий рассказывает, что все произошло очень быстро, сказали: "Думал, мы не узнаем, где ты живешь, п...ар?"", - пишет Пилипенко. Он рассказал, что нападавшие били в пах, в голову, а потом ногами.

"Ударяя в корпус, порвали его специальный пояс-корсет для позвоночника, искалеченного во время войны", - отметил он.

"Потом они очень быстро исчезли. Василий смеялся, когда рассказывал: "Бежали так, будто миллион долларов украли", — добавил Пилипенко.

Адрес проживания мужчины мог раскрыть кто-то с места его работы – там коллеги устроили Давыденко тихий бойкот после его каминг-аута, считает Пилипенко.

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Ранее произошло нападение и на самого Пилипенко. Его избили во время памятных мероприятий по чествованию защитников Украины в Киеве. 

Ранее в Польше на Марше равенства полиция применила водомет и газ.

 

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Теги: ЛГБТ, АТО, Донбасс, ветераны, каминг-аут, геи
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