В Киеве задержали иностранца-клофелинщика
В Киеве правоохранители задержали иностранца, который подсыпал в напитки пострадавших клофелин и грабил их. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в воскресенье, 27 октября.
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Отмечается, что в Днепровское управление полиции обратилась 41-летняя киевлянка, которая сообщила, что после употребления напитков с мужчиной, с которым недавно познакомилась, потеряла сознание. После этого женщина обнаружила отсутствие двух мобильных телефонов и банковских карт.
"Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, мы установили местонахождение подозреваемого и задержали его возле квартиры. Им оказался 45-летний иностранец, который два месяца назад приехал в столицу и арендовал квартиру посуточно. Во время поверхностной проверки у правонарушителя обнаружили и изъяли гаджеты пострадавших и медицинский препарат, который он подливал своим жертвам", – рассказали в полиции.
Назначены экспертизы для того, чтобы установить, какое именно вещество использовал фигурант. Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье о разбое (ч.1 ст.187 УК Украины). Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование. Проверяется причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений в Киеве.
Ранее сообщалось, что в Киеве три "таксиста"-клофелинщика ограбили десятки людей. Им грозит 15 лет заключения с конфискацией имущества.
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