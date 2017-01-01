Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Состояние воздуха в Киеве: Появились новые данные

Комментариев: 0
По данным телеграмм-бота, качество воздуха в столице улучшилось.
Состояние воздуха в Киеве: Появились новые данные
© Информатор
Фото 1/3
Состояние воздуха в Киеве: Появились новые данные
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В соответствии с данными телеграмм-бота Индекс качества воздуха в Киеве, дышать в столице стало легче. Самым безопасным районом на сегодня, 28 октября, является ВДНХ.

Читай также: Повышенное загрязнение воздуха выявили в 5 городах

Наивысший уровень загрязнения зафиксирован в Святошино (132). Завышены, но не опасны показатели на Подоле, Русановке, Борщаговке, Лукьяновке Теремках, Печерске, Дарнице, Позняках, Соломенке, Воскресенке, Минском массиве и во всех остальных районах.

Читай также: В ГСЧС рассказали, когда в Киеве исчезнет туман

Напомним, ранее журналисты разыскали владельца телеграм-канала, распространяющего данные о качестве воздуха в столице. Игорь Стефурак признался, что данные берутся из открытых источников.

“Датчики есть, но они принадлежат собственникам квартир, а их бот лишь подает эту открытую информацию в удобном формате. Деньги, которые ребята активно собирают, они обещают потратить на новые датчики – в будущем“ – говорится в сообщении.

Читай также: Загрязнение воздуха в Киеве: Минздрав дал свой ответ

В свою очередь в гидрометцентре отмечают, что данные “иногда выдают ложные показатели“. Здесь уверены, точный результат может дать только специальная лаборатория с квалифицированными сотрудниками.

Напомним, у Кличко назвали причину тумана и дали несколько советов. Чиновники считают, что причиной густого тумана в столице стала температурная инверсия.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Киев, воздух, качество, загрязнение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь