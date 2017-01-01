Состояние воздуха в Киеве: Появились новые данные

По данным телеграмм-бота, качество воздуха в столице улучшилось.

В соответствии с данными телеграмм-бота Индекс качества воздуха в Киеве, дышать в столице стало легче. Самым безопасным районом на сегодня, 28 октября, является ВДНХ.

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Наивысший уровень загрязнения зафиксирован в Святошино (132). Завышены, но не опасны показатели на Подоле, Русановке, Борщаговке, Лукьяновке Теремках, Печерске, Дарнице, Позняках, Соломенке, Воскресенке, Минском массиве и во всех остальных районах.

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Напомним, ранее журналисты разыскали владельца телеграм-канала, распространяющего данные о качестве воздуха в столице. Игорь Стефурак признался, что данные берутся из открытых источников.

“Датчики есть, но они принадлежат собственникам квартир, а их бот лишь подает эту открытую информацию в удобном формате. Деньги, которые ребята активно собирают, они обещают потратить на новые датчики – в будущем“ – говорится в сообщении.

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В свою очередь в гидрометцентре отмечают, что данные “иногда выдают ложные показатели“. Здесь уверены, точный результат может дать только специальная лаборатория с квалифицированными сотрудниками.

Напомним, у Кличко назвали причину тумана и дали несколько советов. Чиновники считают, что причиной густого тумана в столице стала температурная инверсия.

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