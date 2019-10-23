У Кличко назвали причину тумана и дали несколько советов

Чиновники считают, что причиной густого тумана в столице стала температурная инверсия.

Проследить за уровнем загрязнения воздуха можно в режиме онлайн Информатор

В Управлении экологии и природных ресурсов КГГА назвали причину густого тумана. По мнению чиновников, явление спровоцировано антициклональным характером погоды, “когда осадки маловероятны, ветер или слабый, или вообще штиль“.

Об этом сообщает пресс-служба.

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“ Температурная инверсия атмосферы возникает, когда верхние слои атмосферы достаточно теплые, а приземный слой холодный - вертикальная циркуляция воздуха замедляется, и все продукты жизнедеятельности города не могут подняться в верхние слои атмосферы и рассеяться“ – говорится в сообщении.

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“Согласно данным ЦГО им Срезневского 21 октября превышений разовых концентраций СО не было. Однако по показателям среднесуточных концентраций зафиксировано превышение на Демеевской площади - 3,5 мг / куб м (при ПДК 3 мг / куб м.) Это связано с активным трафиком авто на локации. Также зафиксированы превышения среднесуточных концентраций формальдегида“ – продолжили в пресс-службе.

Также наблюдаются огромные масштабы сжигания листьев в частных секторах.

Что делать при тумане / смоге: Рекомендации

Ограничить пребывание на открытом воздухе. Держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. Включить системы кондиционирования и очистки воздуха. Проводить влажную уборку. Увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ. Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

Что делать при тумане / смоге Пресс-служба

Как проверить уровень загрязнения воздуха онлайн?

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Для проверки можно воспользоваться сервисом Kyiv Smart City. Это проект общественного мониторинга качества воздуха, который не финансируется бюджетными средствами. Все данные, поступающие от станций, тестируются.

Как сообщалось 22 октября, уровень оксида углерода в воздухе в Украине не превышает предельно допустимую норму. Оснований для беспокойства граждан нет. Об этом на брифинге заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

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