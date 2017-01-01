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Появилось видео киевской драки со стрельбой

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Конфликтующие успели сбежать до приезда полицейских.
Причины конфликта неизвестны
Причины конфликта неизвестны
Скриншот

На Оболонском проспекте в городе Киеве у кафе MisterCat произошла драка со стрельбой. Конфликт случился в ночь на 28 октября.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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Известно, что драка продолжалась недолго, и мужчины успели сбежать до приезда полиции. Причины и обстоятельства конфликта неизвестны.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе на стройке произошла массовая драка. На Гагаринском плато вспыхнула новая драка: активистов жестко избили “титушки“, двоих человек задержали.

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Теги: Киев, драка, стрельба
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