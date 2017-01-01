Появилось видео киевской драки со стрельбой
Конфликтующие успели сбежать до приезда полицейских.
На Оболонском проспекте в городе Киеве у кафе MisterCat произошла драка со стрельбой. Конфликт случился в ночь на 28 октября.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
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Известно, что драка продолжалась недолго, и мужчины успели сбежать до приезда полиции. Причины и обстоятельства конфликта неизвестны.
Ранее сообщалось о том, что в Одессе на стройке произошла массовая драка. На Гагаринском плато вспыхнула новая драка: активистов жестко избили “титушки“, двоих человек задержали.
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