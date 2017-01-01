В Киеве засняли "джакузи" из кипятка посреди улицы

инцидент произошел в Печерском районе столицы.

К счастью, никто из людей не пострадал Скриншот видео

В Киеве 31 октября посреди улицы жители города стали свидетелями чрезвычайного происшествия - из под асфальта в воздух поднялся огромный столб горячей воды.

Об этом сообщают киевские паблики в социальных сетях,

Читай также: В Одессе посреди улицы забил огромный фонтан

“Вот и горячую воду дали. С самого утра в Печерском районе рванули трубы, а посреди дороги образовалось джакузи“, - говорится в сообщении.

Также в сети опубликовали видео с происходящим здесь. Кадры оказались действительно впечатляющими.

Как сообщалось 2 октября, также в центре Киева прорвало трубу с кипятком.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram