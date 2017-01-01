В Киеве засняли "джакузи" из кипятка посреди улицы
инцидент произошел в Печерском районе столицы.
В Киеве 31 октября посреди улицы жители города стали свидетелями чрезвычайного происшествия - из под асфальта в воздух поднялся огромный столб горячей воды.
Об этом сообщают киевские паблики в социальных сетях,
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“Вот и горячую воду дали. С самого утра в Печерском районе рванули трубы, а посреди дороги образовалось джакузи“, - говорится в сообщении.
Также в сети опубликовали видео с происходящим здесь. Кадры оказались действительно впечатляющими.
Как сообщалось 2 октября, также в центре Киева прорвало трубу с кипятком.
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