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В Киеве засняли "джакузи" из кипятка посреди улицы

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инцидент произошел в Печерском районе столицы.
К счастью, никто из людей не пострадал
К счастью, никто из людей не пострадал
Скриншот видео

В Киеве 31 октября посреди улицы жители города стали свидетелями чрезвычайного происшествия - из под асфальта в воздух поднялся огромный столб горячей воды.

Об этом сообщают киевские паблики в социальных сетях, 

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“Вот и горячую воду дали. С самого утра в Печерском районе рванули трубы, а посреди дороги образовалось джакузи“, - говорится в сообщении.

Также в сети опубликовали видео с происходящим здесь. Кадры оказались действительно впечатляющими.

Как сообщалось 2 октября, также в центре Киева прорвало трубу с кипятком.

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Теги: асфальт, вода, авария, Киев
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