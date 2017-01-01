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В Одессе посреди улицы забил огромный фонтан

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На место уже выехала ремонтная бригада.
На Гагаринском плато забил огромный фонтан
На Гагаринском плато забил огромный фонтан
dumskaya.net

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В Одессе огромный фонтан “заработал“ утром 1 августа на Гагаринском плато, в районе гостиницы “Одесса“.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на  очевидцев.

В “Инфоксводоканале“ изданию рассказали, что на место уже выехала ремонтная бригада, которая будет разбираться со случившимся. Впрочем, фонтанировать может и теплосеть.

Как сообщалось, в мае в Киеве из-под земли забил “фонтан“ высотой в 5-этажный дом.

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Теги: прорыв водопровода, Одесса, вода
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