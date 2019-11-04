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В Киеве митингуют против законов о детенизации расчетов

Комментариев: 5
Митинг проходит у здания Офиса президента.
Люди требуют отменить законы о детенизации расчетов
Люди требуют отменить законы о детенизации расчетов
Цензор

В Киеве у здания Офиса президента проходит митинг предпринимателей. Люди требуют отменить законы о детенизации расчетов, пишет Цензор.

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"Активисты пикетируют Офис президента с требованием к Владимиру Зеленскому отменить законы №1073 и №1053-1 (О детенизации расчетов в сфере торговли и услуг)" – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось о подобном митинге.  Тогда митингующие из разных городов требовали наложить вето на законы о детенизации расчетов и о регистраторах расчетных операций в смартфоне.

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Теги: Киев, Офис президента, митинг, фоп, детенизация
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Комментариев (5)
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GreenPeace!    04.11.2019, 14:24
Оценка:  -5
GreenPeace!
Кумарят.У меня брат ФОН, работает в белую, платит налоги! Да. меньше доходы, но мы честные.И этому нужно учиться всем.
GreenPeace!    04.11.2019, 14:24
Оценка:  -4
GreenPeace!
ФЛП
ВосставшийИзБана    04.11.2019, 14:29
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Для тех, кто не в курсе. Закон требует приобрести кассовый аппарат минимум за 200 баксов и обслуживать его. Или взять "беспатную" программу, за обслуживание которой КАЖДЫЙ МЕСЯЦ нужно будет платить 100 грн. Это 12 000 в год. Причем это никак не коснется торговцев на рынке. Кроме того, зелень
ВосставшийИзБана    04.11.2019, 14:30
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
хочет чтобы чеки пробивались и там, где нет наличных денег, а именно при расчетах через расчетный счет в банке. А это все влечет за собой не только прямые траты, но и косвенные.
ВосставшийИзБана    04.11.2019, 15:27
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Опечатка. Не 100, а 1000 в месяц.
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