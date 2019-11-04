В Киеве митингуют против законов о детенизации расчетов

Митинг проходит у здания Офиса президента.

Люди требуют отменить законы о детенизации расчетов Цензор

В Киеве у здания Офиса президента проходит митинг предпринимателей. Люди требуют отменить законы о детенизации расчетов, пишет Цензор.

Читай также: В Киеве требуют легализации марихуаны

"Активисты пикетируют Офис президента с требованием к Владимиру Зеленскому отменить законы №1073 и №1053-1 (О детенизации расчетов в сфере торговли и услуг)" – говорится в сообщении.

Читай также: На акции протеста в Днепре водитель ВАЗ прокатил пенсионера на капоте

Ранее сообщалось о подобном митинге. Тогда митингующие из разных городов требовали наложить вето на законы о детенизации расчетов и о регистраторах расчетных операций в смартфоне.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram