В Киеве Toyota влетела в машину коммунальщиков, жертв нет

ДТП произошло в Киеве на проспекте Науки.

В среду, 6 ноября, в Киеве по проспекту Науки столкнулись Volkswagen Caddy и Toyota Camry. Последняя влетела в авто коммунальщиков, которые устанавливали дорожные знаки. Об этом сообщает Информатор.

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“Автомобиль Volkswagen Caddy с шашкой такси столкнулся с Toyota Camry. После этого Camry отбросило на левую полосу, где стоял автомобиль дорожной службы“ – говорится в сообщении.

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Во время столкновения в люльке авто коммунальщиков находился работник. К счастью, он был пристегнут ремнями безопасности. Обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что в Украине каждые три часа погибает в ДТП один человек.

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