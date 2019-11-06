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В Киеве Toyota влетела в машину коммунальщиков, жертв нет

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ДТП произошло в Киеве на проспекте Науки.
Причины и обстоятельства происшествия выясняет полиция
Причины и обстоятельства происшествия выясняет полиция
Информатор

В среду, 6 ноября, в Киеве по проспекту Науки столкнулись Volkswagen Caddy и Toyota Camry. Последняя влетела в авто коммунальщиков, которые устанавливали дорожные знаки. Об этом сообщает Информатор.

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“Автомобиль Volkswagen Caddy с шашкой такси столкнулся с Toyota Camry. После этого Camry отбросило на левую полосу, где стоял автомобиль дорожной службы“ – говорится в сообщении.

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Во время столкновения в люльке авто коммунальщиков находился работник. К счастью, он был пристегнут ремнями безопасности. Обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что в Украине каждые три часа погибает в ДТП один человек.

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Теги: Киев, дтп, проспект Науки
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