В Киеве неизвестный забрался на крышу метро и стал кричать

Мужчина передан сотрудникам полиции.

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В Киеве неизвестный забрался на крышу метро у входа на станцию Дворец спорта. Об этом сообщила Муниципальная стража в Facebook.

“В центральной части города во время патрулирования было обращено внимание на неадекватного человека, который забрался на пластиковую крышу метро и шумел“, - говорится в сообщении.

Мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов.

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Ранее сообщалось о том, что в Киеве девушка устроила 2 ДТП за полчаса.

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