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В Киеве неизвестный забрался на крышу метро и стал кричать

Комментариев: 2
Мужчина передан сотрудникам полиции.

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В Киеве неизвестный забрался на крышу метро у входа на станцию Дворец спорта. Об этом сообщила Муниципальная стража в Facebook.

“В центральной части города во время патрулирования было обращено внимание на неадекватного человека, который забрался на пластиковую крышу метро и шумел“, - говорится в сообщении. 

Мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов.

Скриншот

Ранее сообщалось о том, что в Киеве девушка устроила 2 ДТП за полчаса.

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Теги: Киев, Дворец спорта, крыша метро
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Комментариев (2)
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Boxerogos    07.11.2019, 15:01
Оценка:  +1
Boxerogos
А что он кричал?Про Славу с Украины?Нет?Ну тогда это зрада!))))))))))))))))
dron29    07.11.2019, 14:39
Оценка:  0
dron29
во время патрулирования прохожие обратили внимание - БМ кладец талантов))
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