В Киеве на Оболони затонула яхта
В Киеве в пятницу утром на Днепре в районе залива Собачье устье и Верблюжьего пролива затонула яхта. На место происшествия было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения.
Об этом сообщает пресс-отдел Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Читай также: Под Житомиром дайвера затянуло под дамбу
“Прибыв на место вызова, было установлено, что затонула однопалубная яхта. Водолазы обследовали место происшествия. Погибших и травмированных не обнаружено“, - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в сентябре на OpenMarket продали с аукциона яхту, владелец которой накопил долги по уплате алиментов - мужчина задолжал своему сыну более 123 тысяч гривен.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram