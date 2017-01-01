Погибших и травмированных не обнаружено.

В Киеве на Оболони затонула яхта

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В Киеве на Оболони затонула яхта

В Киеве в пятницу утром на Днепре в районе залива Собачье устье и Верблюжьего пролива затонула яхта. На место происшествия было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения.

Об этом сообщает пресс-отдел Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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“Прибыв на место вызова, было установлено, что затонула однопалубная яхта. Водолазы обследовали место происшествия. Погибших и травмированных не обнаружено“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в сентябре на OpenMarket продали с аукциона яхту, владелец которой накопил долги по уплате алиментов - мужчина задолжал своему сыну более 123 тысяч гривен.

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