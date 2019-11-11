В Киеве горел рынок "Юность"

Инцидент произошел в Деснянском районе.

Причина пожара на данный момент неизвестна, однако огонь возник на крыше павильона

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В Деснянском районе Киева на улице Миропольская ночь на 11 ноября произошел пожар на территории рынка “Юность“.

Об этом сообщает “Информатор“.

Пожар начался около полуночи. Огонь вспыхнул на крыше одного из торговых павильонов. На место отправились несколько пожарных машин, медики и полиция.

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Причина пожара на данный момент неизвестна, однако огонь возник на крыше павильона, после чего распространился и на внутренние помещения. В конце концов около 00:40 спасателям удалось локализовать пожар на площади в 60 квадратных метров. Спустя еще десять минут пожар полностью ликвидировали.

На месте пожара работали 5 единиц основной техники и 23 человека личного состава ГосЧС Киева. О пострадавших не сообщается.

Как сообщалось, масштабный пожар уничтожил запас семечек в Днепропетровской области.

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