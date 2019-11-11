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В Киеве горел рынок "Юность"

Комментариев: 2
Инцидент произошел в Деснянском районе.
В Киеве горел рынок "Юность"
© kiev.informator.ua
Фото 1/3
  • Причина пожара на данный момент неизвестна, однако огонь возник на крыше павильона
  • Причина пожара на данный момент неизвестна, однако огонь возник на крыше павильона
  • Причина пожара на данный момент неизвестна, однако огонь возник на крыше павильона
В Киеве горел рынок "Юность"
Причина пожара на данный момент неизвестна, однако огонь возник на крыше павильона
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В Деснянском районе Киева на улице Миропольская ночь на 11 ноября произошел пожар на территории рынка “Юность“.

Об этом сообщает “Информатор“. 

Пожар начался около полуночи. Огонь вспыхнул на крыше одного из торговых павильонов. На место отправились несколько пожарных машин, медики и полиция.

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Причина пожара на данный момент неизвестна, однако огонь возник на крыше павильона, после чего распространился и на внутренние помещения. В конце концов около 00:40 спасателям удалось локализовать пожар на площади в 60 квадратных метров. Спустя еще десять минут пожар полностью ликвидировали.

На месте пожара работали 5 единиц основной техники и 23 человека личного состава ГосЧС Киева. О пострадавших не сообщается. 

Как сообщалось, масштабный пожар уничтожил запас семечек в Днепропетровской области.

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Теги: пожар, рынок, Киев
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Комментариев (3)
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Nicol    11.11.2019, 11:31
Оценка:  0
Nicol
Цитирую: "В Деснянском районе Киева на улице Миропольская". Улица Миропольская находится в Днепровском районе. Писаки Бигмира! Если вы не местные жители, то прежде чем написать - уточняйте информацию.
zadneprohodchik    11.11.2019, 11:21
Оценка:  -1
zadneprohodchik
троя клоака еще та, бангладеш или сша 20х годов
ИИИИИИИИИИ    11.11.2019, 11:43
Оценка:  0
ИИИИИИИИИИ
Ты хоть в Киеве-то был? Троещину в последние годы видел?
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