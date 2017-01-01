Смертельное ДТП с Lexus на Осокорках: Появились подробности

21-летний водитель дорогого авто был пьян. Женщина-пешеход погибла.

В результате ДТП на столичных Осокорках погибла женщина, пострадавший мужчина госпитализирован. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП. Начато уголовное производство, сообщает пресс-служба.

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“У станции метро “Осокорки“ на проспекте Николая Бажана Lexus сбил двух пешеходов. 20-летняя киевлянка от полученных травм погибла на месте, а 23-летнего местного жителя госпитализировали“ – говорится в сообщении.

Полицейские установили, что произошло столкновение автомобилей, в результате чего Lexus в неуправляемом состоянии выехал за пределы проезжей части, где на тротуаре совершил наезд на двух прохожих – подчеркнули в полиции

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“По предварительным данным, 21-летний водитель “Лексуса“ находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан в порядке ст 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286. Санкция предусматривает до 8 лет лишения свободы“ – подытожили в полиции.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве Lexus вылетел на тротуар и сбил женщину. В результате удара автомобиля молодая женщина погибла на месте. Еще один пешеход пострадал и был госпитализирован.

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