В Киеве 17-летняя девушка ушла из дома, "так как мама запрещала курить"

Поиски девушки начались 9 ноября.

Полицейские разыскали 17-летнюю девушку, которая из-за конфликта с родителями ушла из дома. Около недели беглянка спала в подъездах домов и бродила по улицам столицы. Несовершеннолетнюю нашли работники полиции и вернули ее в семью, сообщает пресс-служба.

О пропаже девушки заявила ее мать. Поиски усложнялись тем, что у девушки не было мобильного телефона.

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“Наши усилия осложнялись тем, что девушка не имела друзей и ушла из дома без мобильного телефона. Мы проверяли информацию прохожих, которые могли ее видеть на улице и в общественном транспорте. В конце работники ювенальной превенции решили ждать несовершеннолетнего в местах, где ее чаще всего видели, и впоследствии обнаружили на столичном продовольственном рынке. Она пояснила, что ушла из дома из-за того, что мать запрещала ей курить“ – рассказал начальник сектора ювенальной превенции Деснянского управления полиции Александр Полищук.

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Никаких противоправных действий в отношении девушки совершено не было. Полицейские провели с беглянкой профилактическую беседу и предостерегли от дальнейших необдуманных поступков.

Ранее сообщалось о том, что под Одессой убили 14-летнюю девушку.

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