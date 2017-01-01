Для метро на Виноградарь построили первый "тоннель"
Строительство метро должно быть завершено в 2021 году.
В Киеве между станциями Мостицкая и Проспект Правды возвели первый “тонель“ метро. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Facebook.
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“Первый “тоннель“ в метро на Виноградарь. Это вентиляционный ходок между станциями “Мостицкая“ и “Проспект Правды“. Рядом готовится котлован для монтажно-щитовой камеры, с которой тоннелепроходческий щит будет двигаться от “Мостицкой“ до “Сырца“, - сообщают в пресс-службе.
Ранее была названа точная стоимость строительства станций метро на Виноградарь.
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