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Для метро на Виноградарь построили первый "тоннель"

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Строительство метро должно быть завершено в 2021 году.
Работы ведутся на нескольких строительных участках
Работы ведутся на нескольких строительных участках
Метрополитен

В Киеве между станциями Мостицкая и Проспект Правды возвели первый “тонель“ метро. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Facebook.

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“Первый “тоннель“ в метро на Виноградарь. Это вентиляционный ходок между станциями “Мостицкая“ и “Проспект Правды“. Рядом готовится котлован для монтажно-щитовой камеры, с которой тоннелепроходческий щит будет двигаться от “Мостицкой“ до “Сырца“, - сообщают в пресс-службе. 

Работы ведутся на нескольких строительных участках
Работы ведутся на нескольких строительных участках
Метрополитен

Работы ведутся на нескольких строительных участках
Работы ведутся на нескольких строительных участках
Метрополитен

Работы ведутся на нескольких строительных участках
Работы ведутся на нескольких строительных участках
Метрополитен

Ранее была названа точная стоимость строительства станций метро на Виноградарь.

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Теги: киев, метро, виноградарь
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