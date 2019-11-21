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На Майдане в Киеве проходит вече

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Вече проходит в День достоинства и свободы. На акцию под названием У нас есть достоинство вышли около 3-5 тысяч человек.
В Киеве прошло вече на Майдане Независимости
В Киеве прошло вече на Майдане Независимости
РБК-Украина

На Майдане Независимости в Киеве проходит вече У нас есть достоинство. Об этом сообщает РБК-Украина в четверг, 21 ноября.

На площади собрались тысячи людей, который требуют остановить разведение войск и сил на линии разграничения, а также отменить реализацию формулы Штайнмайера.

 

Cмотрите фотогалерею: На Майдане в Киеве проходит вече

 

Активисты вышли с плакатами Не продается, Банду геть, Свободу Марченко, Нет репрессиям, Хватит нас разводить. Также люди стоят с фотографиями погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

Помимо флагов Украины, участники вече обклеили одежду желтым скотчем, который, по задумке организаторов, символизирует борьбу украинцев за государство и свободу. Вече было организовано общественными деятелями из Движения сопротивления капитуляции.

Ранее опрос кспертов показал, большинство из них считают, что цели Майдана были достигнуты. Из 80 опрошенных экспертов 17 заявили о полной победе Майдана, в то время, как 47 считают ее частичной.

В Украине отмечают День достоинства и свободы

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Теги: майдан, Майдан Незалежности, Евромайдан, годовщина Евромайдана
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VVTF2wtf_uebok    21.11.2019, 22:42
Оценка:  0
VVTF2wtf_uebok
Ничего ничего, кастрюли, вам тарифы на газ подымут, будет вам и вече и чачече и муйдан и к у й д а н)))))
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