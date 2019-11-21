Вече проходит в День достоинства и свободы. На акцию под названием У нас есть достоинство вышли около 3-5 тысяч человек.

На Майдане Независимости в Киеве проходит вече У нас есть достоинство. Об этом сообщает РБК-Украина в четверг, 21 ноября.

На площади собрались тысячи людей, который требуют остановить разведение войск и сил на линии разграничения, а также отменить реализацию формулы Штайнмайера.

Cмотрите фотогалерею: На Майдане в Киеве проходит вече

Активисты вышли с плакатами Не продается, Банду геть, Свободу Марченко, Нет репрессиям, Хватит нас разводить. Также люди стоят с фотографиями погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

Помимо флагов Украины, участники вече обклеили одежду желтым скотчем, который, по задумке организаторов, символизирует борьбу украинцев за государство и свободу. Вече было организовано общественными деятелями из Движения сопротивления капитуляции.

Ранее опрос кспертов показал, большинство из них считают, что цели Майдана были достигнуты. Из 80 опрошенных экспертов 17 заявили о полной победе Майдана, в то время, как 47 считают ее частичной.

В Украине отмечают День достоинства и свободы

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