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В Киеве засняли "работу" малолетних воровок

Комментариев: 1
Инцидент попал на видеорегистратор авто.
Хозяйка телефона вовремя почувствовала неладное
Хозяйка телефона вовремя почувствовала неладное
скриншот из видео

В сети появилось видео, как в Киеве юные воровки обворовывали людей и не заметили, как попали на видео.

Соответствующую видеозапись опубликовали в Киев.оперативный в Facebook.

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На одной из них показана “работа“ девушек - одна из них прямо на пешеходном переходе вытащила у впереди идущей женщины мобильный телефон. Впрочем, хозяйка телефона вовремя почувствовала неладное и, обернувшись, отобрала у воровки телефон. Все это попало на видеорегистратор авто, стоявшего перед пешеходным переходом.

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Как сообщалось, также 21 ноября в сети появилось видео, как в ресторанах Киева орудуют ловкие воровки.

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Теги: воровки, кража, Киев
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Комментариев (1)
dimasvetik    22.11.2019, 11:23
Оценка:  -1
dimasvetik
словить, и руки поломать!
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