Жителя Троещины судят за издевательства над матерью

Пострадавшей 62 года.

Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы kyiv.npu.gov.ua

В Киеве привлекли к уголовной ответственности мужчину, который издевался над собственной матерью.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева.

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Жительница ул. Закревского регулярно жаловалась в полицию на собственного сына. По словам 62-летней заявительницы, сын регулярно унижал ее, оказывал психологическое давление, и даже угрожал расправой. Соседи также признались, что часто слышали из квартиры пенсионерки крики и плач потерпевшей.

Несмотря на профилактические беседы с обидчиком, его поведение не изменилось, и он продолжал совершать домашнее насилие.

По данному факту следователи Деснянского управления полиции начали уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) УК Украины. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

Мать регулярно жаловалась на сына в полицию kyiv.npu.gov.ua

Как сообщалось 14 ноября, мужчина пытался заживо сжечь свою жену и шестерых детей.

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