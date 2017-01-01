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Жителя Троещины судят за издевательства над матерью

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Пострадавшей 62 года.
Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы
Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы
kyiv.npu.gov.ua

В Киеве привлекли к уголовной ответственности мужчину, который издевался над собственной матерью.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева.

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Жительница ул. Закревского регулярно жаловалась в полицию на собственного сына. По словам 62-летней заявительницы, сын регулярно унижал ее, оказывал психологическое давление, и даже угрожал расправой. Соседи также признались, что часто слышали из квартиры пенсионерки крики и плач потерпевшей.

Несмотря на профилактические беседы с обидчиком, его поведение не изменилось, и он продолжал совершать домашнее насилие.

По данному факту следователи Деснянского управления полиции начали уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) УК Украины. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

Мать регулярно жаловалась на сына в полицию
Мать регулярно жаловалась на сына в полицию
kyiv.npu.gov.ua

Как сообщалось 14 ноября, мужчина пытался заживо сжечь свою жену и шестерых детей.

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Теги: издевательства, мать, сын, Киев
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