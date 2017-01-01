Мужчина пытался заживо сжечь свою жену и шестерых детей

Женщина выгнала из дому своего гражданского мужа, а он в отместку посреди ночи поджег дом. Матери удалось вынести детей из горящего помещения.

На Житомирщине мужчина едва не сжег заживо мать с шестью детьми скриншот видео

В Житомирской области случился пожар, в котором едва не погибла женщина с шестью детьми.

Об этом сообщает ТСН в четверг, 14 ноября.

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Дом, в котором спала женщина с малышами, мог поджечь ее бывший муж. Это случилось в пять утра. 32-летняя мать с детьми спасло то, что от треска огня проснулся старший сын. Когда выбежал на улицу, увидел, что горит крыша, и начал будить всю семью. Женщина успела вывести на улицу всех детей.

Спасатели, которые тушили дом, говорят: еще несколько минут и спасти семью не удалось бы. В полиции сразу заподозрили поджог, ведь возле дома нашли бутылку с горючим.

Женщина указала на своего гражданского мужа. Недавно она выгнала его из дома. Сейчас он задержан. Относительно самого дома, то от него почти ничего не осталось. Временно многодетную семью переселили в санаторий.

Как сообщалось 16 октября, Запорожский суд выпустил из СИЗО мужа, облившего жену кипятком.

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