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В столице пьяный водитель разбил 12 машин во время погони

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Полицейские задержали водителя.
Водителя задержали
Водителя задержали
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В субботу, 30 ноября, в Киеве возле Бессарабского рынка нетрезвый водитель автомобиля Mazda на европейских номерах устроил погоню с полицией и спровоцировал два ДТП, в результате чего были повреждены 12 машин. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua.

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Водитель уходил от патрульных полицейских и на площади Льва Толстого подставился под удар патрульной Skoda. Затем он продвинулся к Бессарабской площади, где попал ещё в одну аварию.

"После второго удара автомобиль Mazda потерял способность двигаться самостоятельно и был покинут экипажем", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что полицейские Киева спасли самоубийцу.

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Теги: ДТП, Киев
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