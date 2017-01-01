Взрыв в Ощадбанке: названа сумма украденного
Взорвавшие банкомат Ощадбанка в Киеве, похитили около 250 тысяч гривен, заявил председатель правления банка Андрей Пышный на своей странице в Facebook 30 ноября.
"Отделение Ощада в столице на улице Энтузиастов практически полностью разрушено. Сила взрыва вынесла окна и разрушила помещение практически полностью. Цена украденного - около 250 тысяч гривен. Цена разрушенного - миллионы. Еще считаем", - написал он.
Пышный добавил, что сейчас банк усилил меры безопасности в отделениях. Руководство Ощадбанка работает с правоохранителями. По словам Пышного, бандиты загнали в банкомат большое количество газа и взорвали его.
Cмотрите фотогалерею: Взрыв в Ощадбанке: названа сумма украденного
Он напомнил, что отделение расположено на первом этаже жилого дома и отметил, что злоумышленники заслуживают на максимальное наказание.
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