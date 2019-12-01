В центре Киева при обстреле авто погиб ребенок
Вечером в воскресенье в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета. В результате обстрела пострадал водитель авто и погиб ребенок, который находился в салоне, сообщает Информатор 1 декабря.
Отмечается, что инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской.
"В 17:30 на месте уже работали правоохранители. В городе ввели оперативный план Сирена по поиску автомобиля, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. Предварительно, это автомобиль Lexus", – говорится в сообщении.
С водительской стороны на переднем боковом стекле Range Rover видны последствия выстрела. Пострадал также и водитель внедорожника. Вероятнее всего, это отец семейства. На его теле были видны капли крови.
По состоянию на 17:45 мертвый ребенок еще находился в машине. Пока неизвестно, мальчик это или девочка. Правоохранители оцепили все вокруг и опрашивают свидетелей.
Cмотрите фотогалерею: В центре Киева при обстреле авто погиб ребенок
Напомним, 6 ноября в Киеве произошло покушение на бизнесмена Игоря Сало. На Житомирской трассе неизвестный на мотоцикле подорвал автомобиль, в результате чего погиб охранник, а сам Сало получил множественные травмы.
Задержан подозреваемый в покушении на бизнесмена во Львове
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