В Киеве ввели оперативный план Сирена по поиску автомобиля, на котором скрылись злоумышленники. Предварительно, это автомобиль Lexus.

Вечером в воскресенье в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета. В результате обстрела пострадал водитель авто и погиб ребенок, который находился в салоне, сообщает Информатор 1 декабря.

Отмечается, что инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской.

"В 17:30 на месте уже работали правоохранители. В городе ввели оперативный план Сирена по поиску автомобиля, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. Предварительно, это автомобиль Lexus", – говорится в сообщении.

С водительской стороны на переднем боковом стекле Range Rover видны последствия выстрела. Пострадал также и водитель внедорожника. Вероятнее всего, это отец семейства. На его теле были видны капли крови.

По состоянию на 17:45 мертвый ребенок еще находился в машине. Пока неизвестно, мальчик это или девочка. Правоохранители оцепили все вокруг и опрашивают свидетелей.

Cмотрите фотогалерею: В центре Киева при обстреле авто погиб ребенок

Напомним, 6 ноября в Киеве произошло покушение на бизнесмена Игоря Сало. На Житомирской трассе неизвестный на мотоцикле подорвал автомобиль, в результате чего погиб охранник, а сам Сало получил множественные травмы.

Задержан подозреваемый в покушении на бизнесмена во Львове

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet