Теракт в Киеве: Кто такой Игорь Сало

Стало известно, чей автомобиль подорвали в Киеве.

Вчера, 6 ноября, в Святошинском районе города Киева подорвали автомобиль директора фармацевтической компании Игоря Сало, погиб его охранник.

СМИ заинтересовались бизнесменом, автомобиль которого попал в поле зрения преступников. Оказалось, что господин Сало является российским бизнесменом, у которого есть мощные связи в украинской политике.

Так, кто же такой Игорь Сало?

Россиянин в украинском бизнесе

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Игорь Сало начинал свою деятельность в РФ, между тем вскоре он попал в Украину и довольно уверенно себя здесь чувствует.

По данным издания Антикор, прошлое у этого человека довольно яркое и богатое.

В молодости дядя Сало, который работал ректором вуза, устроил его в фармацевтический институт, после он служил в ГДР в составе группировки советских войск.

После армии Сало снова подался в бизнес. Сначала он вернулся в фармацевтику, затем увлекся энергетикой. В РФ дела не пошли и он переехал в Украину. Здесь быстро влился в “богемную тусовку” и обзавелся влиятельными друзьями.

Во многом ему помогли личные отношения с “Мисс Украина - 1995” Владой Литовченко.

Сало и Литовченко соцсети

Рейдерство

Издание УНИАН со ссылкой на СМИ пишет, что Сало “отжал” десятки предприятий. Среди таких - попытка захвата завода “Индар“, занимающегося производством инсулина, витаминного завода и агрохолдинга. Также якобы имеются сведения о “строительном кидалове“ со стороны Игоря Сало, заказных убийствах и коррупционных “угольных“ схемах.

Бизнес Сало начал приносить стабильный доход в 2010 году. Между тем, как сообщают личность господина Сало фигурировала в нескольких рейдерских скандалах. с его именем связывают захваты таких предприятий, как: “Элитуниверсалсервис“, ООО “СИМП“, ООО “Электроюжмонтаж“ и другие.

При этом о бизнесе самого мужчины известно очень мало. Он не светился в СМИ.

ФСБ, НАБУ и влиятельные друзья

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Бизнесмена несколько раз подозревали в связи с ФСБ, а также известными украинскими политиками.

Им несколько раз пыталось заняться НАБУ, но эти уголовные дела не привели к логичному завершению.

Угольные схемы

Блогер Станислав Речинский на своей странице в Facebook сообщает, что Игорь Сало сейчас известен не столько фармацевтическим бизнесом, сколько “Центрэнерго“ и теневыми схемами поставок угля. В частности, в 2015 году источники Insider на энергетическом рынке рассказывали, что Игорь Сало налаживал поставки угля из зоны антитеррористической операции на востоке Украины под видом угля, якобы добытого из шахты Краснолиманская.

Пост Речинского скриншот

8 паспортов и побег

СМИ пишут, что у Игоря Сало есть 8 паспортов. В марте этого года появилась информация, что бизнесмен покинул Украину. Затем он вернулся и снова оказался в центре внимания после вероятного покушения на его жизнь.

Напомним, в Киеве мотоциклист бросил взрывчатку в автомобиль. Правоохранители ввели оперативный план “Перехват“ для поиска злоумышленника.

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