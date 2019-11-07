Теракт в Киеве: Кто такой Игорь Сало
Вчера, 6 ноября, в Святошинском районе города Киева подорвали автомобиль директора фармацевтической компании Игоря Сало, погиб его охранник.
СМИ заинтересовались бизнесменом, автомобиль которого попал в поле зрения преступников. Оказалось, что господин Сало является российским бизнесменом, у которого есть мощные связи в украинской политике.
Так, кто же такой Игорь Сало?
Россиянин в украинском бизнесе
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Игорь Сало начинал свою деятельность в РФ, между тем вскоре он попал в Украину и довольно уверенно себя здесь чувствует.
По данным издания Антикор, прошлое у этого человека довольно яркое и богатое.
В молодости дядя Сало, который работал ректором вуза, устроил его в фармацевтический институт, после он служил в ГДР в составе группировки советских войск.
После армии Сало снова подался в бизнес. Сначала он вернулся в фармацевтику, затем увлекся энергетикой. В РФ дела не пошли и он переехал в Украину. Здесь быстро влился в “богемную тусовку” и обзавелся влиятельными друзьями.
Во многом ему помогли личные отношения с “Мисс Украина - 1995” Владой Литовченко.
Рейдерство
Издание УНИАН со ссылкой на СМИ пишет, что Сало “отжал” десятки предприятий. Среди таких - попытка захвата завода “Индар“, занимающегося производством инсулина, витаминного завода и агрохолдинга. Также якобы имеются сведения о “строительном кидалове“ со стороны Игоря Сало, заказных убийствах и коррупционных “угольных“ схемах.
Бизнес Сало начал приносить стабильный доход в 2010 году. Между тем, как сообщают личность господина Сало фигурировала в нескольких рейдерских скандалах. с его именем связывают захваты таких предприятий, как: “Элитуниверсалсервис“, ООО “СИМП“, ООО “Электроюжмонтаж“ и другие.
При этом о бизнесе самого мужчины известно очень мало. Он не светился в СМИ.
ФСБ, НАБУ и влиятельные друзья
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Бизнесмена несколько раз подозревали в связи с ФСБ, а также известными украинскими политиками.
Им несколько раз пыталось заняться НАБУ, но эти уголовные дела не привели к логичному завершению.
Угольные схемы
Блогер Станислав Речинский на своей странице в Facebook сообщает, что Игорь Сало сейчас известен не столько фармацевтическим бизнесом, сколько “Центрэнерго“ и теневыми схемами поставок угля. В частности, в 2015 году источники Insider на энергетическом рынке рассказывали, что Игорь Сало налаживал поставки угля из зоны антитеррористической операции на востоке Украины под видом угля, якобы добытого из шахты Краснолиманская.
8 паспортов и побег
СМИ пишут, что у Игоря Сало есть 8 паспортов. В марте этого года появилась информация, что бизнесмен покинул Украину. Затем он вернулся и снова оказался в центре внимания после вероятного покушения на его жизнь.
Напомним, в Киеве мотоциклист бросил взрывчатку в автомобиль. Правоохранители ввели оперативный план “Перехват“ для поиска злоумышленника.
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