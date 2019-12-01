Обстрел авто в центре Киева: в полиции рассказали подробности

Правоохранители устанавливают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленника.

В Киеве проводится спецоперация по розыску злоумышленника, который обстрелял автомобиль Range Rover и убил трехлетнего мальчика. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в воскресенье, 1 декабря.

"Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в карете скорой по дороге в больницу. По факту убийства уже начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ст.115 УК Украины)", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции, криминалистическая лаборатория и кинологи.

Правоохранители общаются со свидетелями и осматривают прилегающую к месту преступления территорию, в частности устанавливают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленника.

Ранее в воскресенье стало известно, что в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета. В результате обстрела пострадал водитель авто и погиб ребенок.

Напомним, 6 ноября в Киеве произошло покушение на бизнесмена Игоря Сало. На Житомирской трассе неизвестный на мотоцикле подорвал автомобиль, в результате чего погиб охранник, а сам Сало получил множественные травмы.

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