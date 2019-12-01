Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Обстрел авто в центре Киева: в полиции рассказали подробности

Комментариев: 3
Правоохранители устанавливают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленника.
Полицейские общаются со свидетелями инцидента
Полицейские общаются со свидетелями инцидента
Нацполіція України

В Киеве проводится спецоперация по розыску злоумышленника, который обстрелял автомобиль Range Rover и убил трехлетнего мальчика. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в воскресенье, 1 декабря.

"Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в карете скорой по дороге в больницу. По факту убийства уже начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ст.115 УК Украины)", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции, криминалистическая лаборатория и кинологи.

Правоохранители общаются со свидетелями и осматривают прилегающую к месту преступления территорию, в частности устанавливают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленника.

 

 

Ранее в воскресенье стало известно, что в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета. В результате обстрела пострадал водитель авто и погиб ребенок.

Напомним, 6 ноября в Киеве произошло покушение на бизнесмена Игоря Сало. На Житомирской трассе неизвестный на мотоцикле подорвал автомобиль, в результате чего погиб охранник, а сам Сало получил множественные травмы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, убийства, покушения, ребенок, фото, стрельба, убийство, мальчик, погиб, покушение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Л_о_л_а    01.12.2019, 20:01
Оценка:  -4
Л_о_л_а
звери....и это все пришло к нам после майдауна...
ВосставшийИзБана    01.12.2019, 20:07
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Ипальник завали, подстилка рыговская. Это твои рыговские братки бабло поделить не могут.
Л_о_л_а    01.12.2019, 20:17
Оценка:  -1
Л_о_л_а
ты смотри как порохоботское чмо разухарилось? после майдауна 5 лет прошло, а ему все рыги мерещатся

это так с тобой твой работодатель разговаривает, кастрюля тупая? перенял его манеру общения?
Соболев из БПП, не исключено, что твой хозяин тех. кто много знает мочит...
Kostos    01.12.2019, 20:27
Оценка:  +2
Kostos
Жбанова (она же Лола), слушай сюда - пошла на xyй.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь