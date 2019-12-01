Расстрел ребенка в Киеве: Что известно об убитом мальчике

3-летнему ребенку пуля попала в голову. Мальчик скончался.

В Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестный расстрелял 3-летнего мальчика. Им оказался сын депутата Киевской обладминистрации Вячеслава Соболева, пишет Информатор.

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Убийство произошло в 17:00. Семья на авто отъехала от ресторана Марио и остановилась на светофоре. В этот момент целились в Соболева, но попали в ребенка.

Сразу после выстрела Соболев выбежал с сыном на руках из авто и стал кричать о помощи. На месте была его жена.

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“Сам Соболев убеждал полицейских, что букет цветов появился возле места происшествия сразу же после выстрела. На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы районного и главного управления. Подробности случившегося выясняются“ - говорится в сообщении.

Вячеслав Соболев - известный в Донецке бизнесмен. Он основал сеть супермаркетов Обжора

У Соболева осталось еще 4 ребенка. Погибший Саша был пятым в семье. Он родился в августе 2016 года.

Соболев с женой и маленьким Сашей instagram.com

Напомним, ранее в Киеве было совершено покушение на депутата. Вячеслав Соболев – член комиссии по вопросам бюджета и финансов Киевского облсовета. Он был избран от БПП.

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