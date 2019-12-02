Теплее было только осенью 1932 года.

Осень 2019 года – вторая самая теплая за 139 лет наблюдений wikipedia.org

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В Киеве осень 2019 года стала второй самой теплой за 139 лет после сезона 1932 года. Об этом сообщила Центральная геофизическая лаборатория имени Срезневского.

Средняя температура осенью составляла +10,5 °С, что на 2,5 °С выше климатической нормы. В течение сезона было зафиксировано девять температурных рекордов.

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Самым холодным днем минувшей осени стало 22 ноября, когда температура воздуха опустилась до -9,7 °С, а самым теплым – 3 сентября, когда температура после полудня достигла +31,3 °С.

За прошедшую осень в столице выпало 63 мм осадков, что составляет 47% климатической нормы, в связи с чем она стала пятой среды самых сухих с 1891 года.

В лаборатории подчеркнули, что, хотя календарная осень завершилась, метеорологическая зима еще не наступила. Она начнется, когда среднесуточная температура пройдет отметку в 0 °С и пойдет в сторону снижения.

Напомним, синоптик рассказала, когда в Украину придет настоящая зима.

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