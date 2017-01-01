Жертвами мошенниц стали одинокие женщины-пенсионерки.

В Киеве аферистки меняли деньги на фальшивые "в рамках реформы"

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В Киеве аферистки меняли деньги на фальшивые "в рамках реформы"

В Киеве орудовали мошенницы, которые проводили обмен “старых денег на новых“. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Еще одна старая мошенническая схема - “обмен старых денег на новые“. Наиболее часто на эту удочку, к сожалению, попадаются одинокие старики

“Три лица в Святошинском районе на бульваре Кольцова 17 вломились в квартиру к женщине 1938 года, под предлогом “государственной денежной реформы“ - говорится в сообщении.

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Сотрудники полиции задержали аферисток. Ими оказались Кальмар Изабелла Николаевна 1970 года рождения (ранее судима за хранение наркотиков), Ковальская Светлана Феликсовна 1977 года рождения и Ковальская Злата Артуровна, 2004 года рождения.

Ранее в Киеве арестовали аферистку, присвоившую 7 квартир. Участники преступной группы путем использования поддельных документов завладели 7 жилыми помещениями.

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