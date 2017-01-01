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В киевской квартире, до потолка заваленной мусором, нашли труп

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Личность умершего пока не устанавили.
В киевской квартире, до потолка заваленной мусором, нашли труп
© dtp.kiev.ua
Фото 1/3
  • Жуткая вонь из квартиры замучала соседей
  • Жуткая вонь из квартиры замучала соседей
  • Жуткая вонь из квартиры замучала соседей
В киевской квартире, до потолка заваленной мусором, нашли труп
Жуткая вонь из квартиры замучала соседей
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На улице Горького, 41, в центре Киева в заваленной хламом квартире обнаружили мертвое тело, предположительно владельца жилья.

Об этом сообщается в паблике dtp.kiev.ua в Facebook.

Жители дома обратились к правоохранителям с жалобами на ужасную вонь, в квартире.

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Как высянилось, квартира была до верха завалена многолетним мусором, помоями и хламом. Сверху на этой “мусорной горе“ обнаружили тело без признаков жизни, пока личность устанавливают.

Как сообщалось 12 сентября, в Киеве в заваленной мусором квартире нашли 2-летнюю девочку.

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Теги: мусор, труп, Киев
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