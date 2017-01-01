Под Киевом нетрезвый водитель сбил 11-летнего мальчика

Пьяный водитель сбил маленького ребенка, прибывшие на место происшествия медики оказали мальчику необходимую помощь.

Инцидент произошел вечером, 9 декабря, в селе Новые Петровцы, Вышгородского района. Сразу после инцидента на место прибыли сотрудники полиции, которые заметили недалеко от места происшествия автомобиль с характерными повреждениями.

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Водитель транспортного средства заявил о своей невиновности и рассказал, что в его автомобиль врезалось другое транспортное средство, предположительно марки “Рено“, которое умчалось в неизвестном направлении.

Полиция задержала 38-летнего мужчину и доставила его на освидетельствование. Медики своевременно оказали ребенку необходимую помощь и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось о том, что под Киевом автомобиль с военными сбил двоих детей.