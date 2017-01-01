В Киеве нашли мертвым 17-летнего парня, пропавшего в начале декабря

По предварительной информации, он покончил с собой, отравившись медпрепаратами.

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В воскресенье, 15 декабря, в Киеве, в лесу, нашли тело 17-летнего парня, который пропал без вести еще 10 дней назад. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Парень ушел из дома в городе Вишневое на декабря и не вернулся. Его считали без вести пропавшим. Вчера правоохранители обнаружили в лесопарковой зоне столицы труп разыскиваемого.

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Предварительно установлено, что несовершеннолетний покончил с собой, отравившись медицинским препаратом. Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

По данному факту возбуждено уголовное производство п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства смерти выясняются, досудебное расследование продолжается.

Напомним, в воскресенье, 15 декабря, посреди поля в Козовском районе Тернопольской области было обнаружено тело неизвестного парня. Им оказался без вести пропавший 15-летний Виктор Грубьяк из соседнего села.

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