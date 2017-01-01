В Харькове Lanos убил на пешеходном переходе двоих мужчин

Инцидент произошел на пустой ночной улице.

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В понедельник, 16 декабря, в Харькове на улице Клочковской легковой автомобиль насмерть сбил двух мужчин, которые переходили улицу. Об этом сообщает пресс-служба харьковской полиции.

По информации правоохранителей, смертельный инцидент случился около половины второго ночи. 55-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos на пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов. Один из них погиб на месте. Другого доставили в больницу, но спасти его не удалось, он умер.

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Обоим погибшим было по 39 лет.

Полиция открыла уголовное производство по статье “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.“

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, под Одессой пьяный водитель поставил авто на “дыбы“, врезавшись в столб. 28-летний водитель при этом не пострадал.

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