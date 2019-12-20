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Неизвестные сожгли автомобиль соучредительницы организации Батьки SOS

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В Киеве неизвестные спалили авто соучредительницы организации "Батьки SOS", которая борется с коррупцией в школах.
Неизвестные сожгли автомобиль соучредительницы организации Батьки SOS
© facebook.com
Фото 1/6
  • Алена Парфенова
  • Сгоревший автомобиль
  • Сгоревший автомобиль
  • Сгоревший автомобиль
  • Батьки SOS
  • Скриншот
Неизвестные сожгли автомобиль соучредительницы организации Батьки SOS
Алена Парфенова
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В Киеве у соучредительницы организации “Батьки SOS“ Алене Парфеновой, которая борется с коррупцией в школах, в ночь на 20 декабря сожгли автомобиль. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook

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“Я не знаю что случилось, но оперативно-следственная говорит, похоже на поджог ... еще вчера у меня была машина, а это утро 20.12.2019“, - пишет она в сообщении.

Пользователи соцсети, в комментариях, предполагают, что это месть Парфеновой за ее деятельность в организации “Батьки SOS“ и борьбе с коррупцией.

Напомним, Стали известны подробности стрельбы возле стадиона “Динамо“

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Теги: Киев, Авто, Поджег
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