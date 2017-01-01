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Кличко открыл Шулявский мост в костюме Деда Мороза

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В Киеве, после реконструкции открыли Шулявский мост.
Мэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
kyivcity.gov.ua

В Киеве открыли реконструированный Шулявский мост. Об этом сообщил мэра Киева Виталии Кличко на странице в Facebook

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Мэр Киева Кличко дал старт движению по реконструированному мосту, проехавшись по нему на квадроцикле в костюме Деда Мороза.

Как известно, Шулявский мост частично обрушился 27 февраля 2017 года. Демонтаж моста начался 17 марта 2019 года.

К концу 2019 года планировалось завершить работы по строительству нового моста длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина – 741 м), дорожных развязок, реконструкцию подземного пешеходного перехода, а также благоустройство и озеленение.

Напомним, ранее в Киеве испытали на прочность новый Шулявский мост

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Теги: Киев, Кличко, Шулявский мост
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