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В драке со стрельбой в Киеве пострадали пять человек

Комментариев: 1
Двоих пострадавших госпитализировали с огнестрельными ранениями, еще трое - с различными травмами.

В центре Киева утром в среду 1 января, произошла массовая драка, которая закончилась стрельбой, сообщает Главком со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 4:30 на улице Большой Васильковской, 145/1.

В результате двоих человек доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Еще трое получили травмы грудной клетки, лица и головы, их также доставили в больницу.

Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.

Ранее появилось видео, как неизвестные ворвались в кафе в Мукачево и избили посетителей.

Также сообщалось, что в одном из кафе города Лубны произошла драка, в результате которой погиб мужчина. 

 

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Теги: Киев, Новый год, видео, стрельба, драка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ukraineslava    01.01.2020, 14:48
Оценка:  0
Ukraineslava
Кому яйца отстрелили?
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