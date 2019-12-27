В драке со стрельбой в Киеве пострадали пять человек
В центре Киева утром в среду 1 января, произошла массовая драка, которая закончилась стрельбой, сообщает Главком со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Инцидент произошел около 4:30 на улице Большой Васильковской, 145/1.
В результате двоих человек доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Еще трое получили травмы грудной клетки, лица и головы, их также доставили в больницу.
Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.
Ранее появилось видео, как неизвестные ворвались в кафе в Мукачево и избили посетителей.
Также сообщалось, что в одном из кафе города Лубны произошла драка, в результате которой погиб мужчина.
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