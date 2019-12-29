В новогоднюю ночь в Киеве произошла стрельба

В Киеве в новогоднюю ночь в Киеве произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия.

В Киеве в новогоднюю ночь в больницу доставили шесть человек, которые стали участниками массой драки с применением огнестрельного оружия. Об этом сообщает Киев Оперативный у себя в Facebook.

“В 04:30 масштабная драка со стрельбой произошла этой ночью неподалеку со станцией метро Лыбидская - на Большой Васильковской“, - говорится в сообщении.

На опубликованном видео заметно, как мужчины сошлись врукопашную. За кадром слышны женские крики.

Причины и подробная информация о происшествии устанавливается.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные в масках обстреляли рынок.

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