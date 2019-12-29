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В новогоднюю ночь в Киеве произошла стрельба

Комментариев: 2
В Киеве в новогоднюю ночь в Киеве произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия.
Национальная Полиция г. Киева
Национальная Полиция г. Киева
facebook.com/UA.National.Police

В Киеве в новогоднюю ночь в больницу доставили шесть человек, которые стали участниками массой драки с применением огнестрельного оружия. Об этом сообщает Киев Оперативный у себя в Facebook.

“В 04:30 масштабная драка со стрельбой произошла этой ночью неподалеку со станцией метро Лыбидская - на Большой Васильковской“, - говорится в сообщении.

На опубликованном видео заметно, как мужчины сошлись врукопашную. За кадром слышны женские крики.

Причины и подробная информация о происшествии устанавливается.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные в масках обстреляли рынок.

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Теги: Киев, Стрельба, Новый год
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Комментариев (2)
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ЛежатьБандера    01.01.2020, 16:09
Оценка:  +1
ЛежатьБандера
Как и всегда,перепились как свиньи и из-за продажной бабы устроили стрелянину.Животные,одним словом.
Вшивая_Вышиванка    01.01.2020, 15:43
Оценка:  +1
Вшивая_Вышиванка
Дикие обезьяны
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