В киевском метро давка: Что произошло

Официальная причина - технические неисправности.

Людям пришлось добираться на работу на другом общественном транспорте Скриншот

В понедельник, 20 января, пассажиры станций метро Житомирская и Академгородок столкнулись с большой давкой. Поезда шли только до станции Святошин.

Об этом сообщается в социальных сетях и на официальной странице Киевского метрополитена в Facebook.

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В метрополитене сообщили пассажирам, что на путях проводятся технические работы. Точная причина не уточняется. Позже движение было возобновлено.

“Внимание! Красная линия. Технические работы завершены. Движение восстановлено в обычном режиме. Все станции работают для пассажиров.Приносим извинения за неудобства!“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в столичном метро решили поменять старые турникеты. Пассажиры часто жаловались на турникеты, которые “дерутся“ даже после оплаты проезда.

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