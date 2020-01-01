В Киеве легковушка врезалась в остановку с людьми, есть жертвы

ДТП произошло на бульваре Перова. Водитель автомобиля Renault Logan погиб на месте аварии.

Утром в среду в Киеве автомобиль Renault Logan въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились люди. Погиб водитель легковушки, пострадал его пассажир и мужчина, который находился на остановке, сообщает столичное управление ГСЧС 22 января.

Читай также: В ДТП под Житомиром погибла подруга Ольги Фреймут

Инцидент произошел в 6:48 утра на бульваре Перова, 25 в Днепровском районе.

“Водитель автомобиля Renault Logan совершил наезд на остановку транспортного средства и погиб на месте, пассажир, а также человек, который находился на остановке – получили травмы. Обоих травмированных было передано медикам для дальнейшей госпитализации“, – говорится в сообщении.

Также спасатели деблокировали тело водителя из поврежденного авто с помощью гидравлического инструмента.

Читай также: Жуткое видео ДТП под Киевом: Черный седан протаранил Skoda на перекрестке

Накануне в центре Харькова на проспекте Науки произошла авария, в результате которой иностранный студент на “евробляхе“ протаранил машину депутата горсовета Игоря Черняка.

Ранее в Киеве на проспекте Науки столкнулись легковушка Mitsubishi Space Star и грузовик ГАЗель. Разбитыми оказались еще пять припаркованных авто, пострадали четыре человека.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram