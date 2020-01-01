Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве легковушка врезалась в остановку с людьми, есть жертвы

Комментариев: 0
ДТП произошло на бульваре Перова. Водитель автомобиля Renault Logan погиб на месте аварии.
Спасатели деблокировали тело водителя с помощью гидравлического инструмента
Спасатели деблокировали тело водителя с помощью гидравлического инструмента
ГСЧС

Утром в среду в Киеве автомобиль Renault Logan въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились люди. Погиб водитель легковушки, пострадал его пассажир и мужчина, который находился на остановке, сообщает столичное управление ГСЧС 22 января.

Читай также: В ДТП под Житомиром погибла подруга Ольги Фреймут

Инцидент произошел в 6:48 утра на бульваре Перова, 25 в Днепровском районе.

“Водитель автомобиля Renault Logan совершил наезд на остановку транспортного средства и погиб на месте, пассажир, а также человек, который находился на остановке – получили травмы. Обоих травмированных было передано медикам для дальнейшей госпитализации“, – говорится в сообщении.

Также спасатели деблокировали тело водителя из поврежденного авто с помощью гидравлического инструмента.

Читай также: Жуткое видео ДТП под Киевом: Черный седан протаранил Skoda на перекрестке

Накануне в центре Харькова на проспекте Науки произошла авария, в результате которой иностранный студент на “евробляхе“ протаранил машину депутата горсовета Игоря Черняка.

Ранее в Киеве на проспекте Науки столкнулись легковушка Mitsubishi Space Star и грузовик ГАЗель. Разбитыми оказались еще пять припаркованных авто, пострадали четыре человека.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Киев, ДТП, фото, авария, жертвы, водитель, жертва, погиб, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь