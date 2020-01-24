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С фасадов старинных домов в центре Киева пропали древние статуи

Комментариев: 1
С домов в центре Киева пропали старинные статуи.

С фасадов домов на улицах центра Киева исчезли древние статуи и вазы. На данный момент неизвестно кто и зачем их убрал. Об этом сообщили на странице "Типичный Киев" в Facebook.

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"С фасадов домов на Крещатике, улицах Лысенко, Костельной и Шелковичной исчезли старинные статуи и декоративные вазы. Однако столичная власть не знает, кто и зачем их демонтировал. К слову, дома признаны памятниками архитектуры и имеют охранный статус", - говорится в сообщении. 

С домов в центре Киева пропали старинные статуи.
С домов в центре Киева пропали старинные статуи.
Типичный Киев /Facebook

С домов в центре Киева пропали старинные статуи.
С домов в центре Киева пропали старинные статуи.
Типичный Киев /Facebook


Напомним, в Киеве снесли скандальный "курятник над Майданом".

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Теги: Киев, статуи, фасады, Крещатик
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Комментариев (2)
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Woodbrother    24.01.2020, 15:01
Оценка:  +1
Woodbrother
Кака разница. Статуи на хлеб не намажеш. Жрать -ср_ать.
Кайдаш    24.01.2020, 14:10
Оценка:  +18
Кайдаш
Стоит статуя
Совсем без .уя ((((
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