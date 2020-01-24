С фасадов старинных домов в центре Киева пропали древние статуи

С домов в центре Киева пропали старинные статуи.

С фасадов домов на улицах центра Киева исчезли древние статуи и вазы. На данный момент неизвестно кто и зачем их убрал. Об этом сообщили на странице "Типичный Киев" в Facebook.

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"С фасадов домов на Крещатике, улицах Лысенко, Костельной и Шелковичной исчезли старинные статуи и декоративные вазы. Однако столичная власть не знает, кто и зачем их демонтировал. К слову, дома признаны памятниками архитектуры и имеют охранный статус", - говорится в сообщении.

С домов в центре Киева пропали старинные статуи. Типичный Киев /Facebook

С домов в центре Киева пропали старинные статуи. Типичный Киев /Facebook

Напомним, в Киеве снесли скандальный "курятник над Майданом".

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