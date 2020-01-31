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В Киеве водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Комментариев: 3
Полицейские не смогли установить ни машину, которая сбила пешехода, ни свидетелей аварии. Где именно переходил дорогу погибший – неизвестно.
Мужчина от полученных травм скончался на месте
Мужчина от полученных травм скончался на месте
Информатор

В Киеве вечером 30 января по улице Академика Заболотного произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Информатор.

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Отмечается, что вблизи Табачной фабрики автомобиль сбил мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

По предварительной информации, мужчина переходил дорогу и его сбил неизвестный автомобиль. Такой вывод сделали исходя из травм, которые были характерны последствиям ДТП. Мужчина скончался до прибытия медиков.

Полицейские не смогли установить ни машину, которая сбила пешехода, ни свидетелей аварии. На дороге остались лишь мелкие осколки стекол. Где именно переходил дорогу погибший – неизвестно. Тело лежало в 25 метрах от пешеходного перехода.

Предварительно, автомобиль двигался по Заболотного в сторону Столичного шоссе. Личность погибшего установлена. Ему было около 24 лет. Подробности происшествия устанавливаются.

Накануне в Николаеве водителя автомобиля на еврономерах, который 30 января сбил насмерть женщину, избили водители автомобилей, ставшие очевидцами трагедии.

Также в Харькове трамвай сбил насмерть мужчину. Инцидент произошел на проспекте Тракторостроителей.

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Теги: Киев, ДТП, видео, фото, авария, мужчина, водитель, погиб
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Путин-Xyйло    31.01.2020, 08:52
Оценка:  +15
Путин-Xyйло
Полиция занимается ничего_не_деланием, в оставшееся время - выписывает штрафы! Если еще чуток сэкономят, - шьют дело кому скажут и кого поймали!
Шандор    31.01.2020, 08:14
Оценка:  -14
Шандор
Возможно, импотенты просто выклянчили взятку и замяли дело.
Потому_что    31.01.2020, 08:08
Оценка:  +1
Потому_что
Коротко: полиция ничего не смогла.
Путин-Xyйло    31.01.2020, 08:54
Оценка:  +14
Путин-Xyйло
Потому_что нет заинтересованности! Что они лохи за зарплату работать?!
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