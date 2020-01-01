В Киеве столкнулись маршрутка и Audi с беременной пассажиркой: Подробности

В результате ДТП травмы получили 6 человек, в том числе, и беременная пассажирка.

В салоне Ауди находилась беременная пассажирка. Она также получила травмы Киев Оперативный/Facebook

В четверг, 13 февраля, в Киеве по улице Кирилловской произошло серьезное ДТП с маршруткой №587 и легковым автомобилем Audi. В результате аварии травмы различной тяжести получили 6 человек. Об этом сообщает полиция города Киева.

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“Вчера в 21:00 в Подольское управление полиции от врачей поступило сообщение о том, что на улице Кирилловской произошло ДТП. По вызову немедленно выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа“ - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель Ауди не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой

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“В результате происшествия трое пассажиров общественного транспорта, водитель иномарки и двое его пассажиров, среди которых беременная женщина, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу“ - отметили полицейские.

Согласно данным проведенного теста, 28-летний водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения

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“По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины ДТП будут установлены после проведения всех следственных действий“ - подытожили в полиции.

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Напомним, под Днепром автомобиль слетел в воду с моста: погибла девушка. Спасателям удалось вытащить из воды 50-летнего водителя.

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