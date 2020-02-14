Пассажиры избили карманника и выбросили его из маршрутки в Киеве

В сеть попало видео, как парень попался на воровстве и был наказан непосредственно на месте.

Карманнику надавали тумаков и выбросили из маршрутки кадр из видео

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В столице пассажиры маршрутного такси поймали и побили карманного вора. Видео инцидента опубликовали в Facebook-сообществе “Киев Оперативный“.

Сообщается, что карманник промышлял в маршрутке № 401. Злоумышленник залез в сумку к одной из пассажирок и вытащил из нее мобильный телефон. Другие пассажиры задержали карманника и побили его, а затем вышвырнули из автобуса.

Примечательно, что в комментариях к видео многие киевляне возмутились тем фактом, что преступника просто отпустили, а не передали полиции.

Напомним, в декабре пассажиры киевского метро устроили самосуд карманнику. Пассажиры жестоко избили вора, после чего он был задержан полицией.

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