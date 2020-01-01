В Киеве на год ограничат работу станций метро "Майдан Независимости"
На станции столичного метрополитена "Майдан Независимости" 18 февраля начнутся ремонтные работы четырех эскалаторов. Работа эскалаторов будет ограничена до февраля 2021 года, сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.
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Сообщается, что начиная с 18 февраля начнутся работы по ремонту эскалаторов (всех 4 по очереди) на станции "Майдан Независимости", который продлится до февраля 2021 года. Таким образом, их намерены останавливать по очереди, из-за чего будет ограничена пропускная способность станции.
Отмечается, что четыре эскалатора будут останавливать по очереди, из-за чего снизится пропускная способность станции.
"Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, проводится замена изношенных запчастей и т.д.) проводятся ориентировочно раз в 6-10 лет после пробега в 150 000 км", - сообщили в ведомстве.
Напомним, метро "Дорогожичи" в Киеве хотят переименовать в "Бабий Яр".
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