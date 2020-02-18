В центре Киева нашли почерневший труп и еле живого мужчину

На месте работают медики и копы.

Сегодня утром на улице Тургеневская, 35б в Киеве обнаружили двух мужчин, которые не подавали признаков жизни.

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Об этом сообщает Информатор с места событий.

По предварительной информации, их увидел местный дворник, который заглянул в бойлерную. Было этого около 7 часов утра. Мужчина среагировал мгновенно - вызвал врачей и полицию.

Фото с места событий Информатор

Как оказалось позже, дворник увидел труп с почерневшим лицом, а также второго мужчину. Как оказалось позже, второй мужчина был жив, но находился в тяжелом состоянии. Чтобы его извлечь, медикам потребовалась помощь спасателей.

Фото с места событий Информатор

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Пока не установлено, сколько времени тела пролежали в этом подвале. Между тем, судя по состоянию трупа, скончался один из мужчин довольно давно. Второго мужчину экстренно увезли в больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи реанимации.

Напомним, в Киеве мужчина убил тещу и спрятал тело в подвале. Мужчину с окровавленным мешком заметил сосед. Именно он обнаружил тело погибшей женщины и вызвал полицию.

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