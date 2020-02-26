В Киеве мужчина поджег квартиру с соседом внутри

После пожара возможный поджигатель сбежал. Сосед до приезда пожарных пытался потушить огонь самостоятельно, но не смог.

В многоквартирном доме Святошинского района столицы в ночь на среду, 26 февраля, начался пожар. Жилец горевшей квартиры обвинил в поджоге соседа, передает Информатор.

Отмечается, что пожар произошел около 01:00 на улице Петра Куринного, 5. Языки пламени вырывались из квартиры на пятом этаже. На место прибыли спасатели 18 и 9 пожарной части Киева.

В огне оказалась часть жилища. Общая площадь пожара составила около 20 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Жилец горевшей квартиры делил квадратные метры со своим знакомым. Мужчина рассказал, что именно сосед поджог жилище, после чего сбежал в неизвестном направлении.

Он был в квартире с самого начала пожара и боролся с распространением огня до приезда спасателей, но вскоре понял, что важнее сохранить жизнь. Одну из комнат пламя уничтожило полностью. Соседи говорят, что сбежавший мужчина, который по словам соседа устроил пожар, любит выпить и устраивать конфликты.

Спасатели ликвидировали пожар около 01:35 при помощи трех автоцистерн и пожарной лестницы. Местонахождение возможного поджигателя и другие подробности случившегося устанавливает полиция.

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Ранее сообщалось, что под Киевом произошел пожар на складе. Густой дым, который валил из загоревшегося склада, окутал все окрестности.

Перед этим в Киеве на территории ВДНХ горел ресторан. Спасатели не смогли оперативно начать тушение пожара, потому что электрики должны были обесточить здание.

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