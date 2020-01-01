Кличко рассказал подробности о заболевших COVID-19 в Киеве

Мер сообщил, что заболевший студент посещал ныне умершую женщину в Житомирской области.

Мер Киева Виталий Кличко рассказал подробности о больных коронавирусом в Киеве. Оказалось, что заболел студент. Сейчас он находится в Александровской больнице.

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“Один из больных - молодой киевский студент, который контактировал с больной женщиной, умершей от коронавируса на Житомирщине. Парень посещал ее с внучкой женщины“ - сообщил Кличко.

Второй жертвой COVID-19 стала женщина, которая недавно отдыхала на одном из курортов Франции. Сейчас она находится на самоизоляции под наблюдением врачей.

“Лиц, с которыми контактировали оба пациента, сейчас обследуют врачи“ - отметил Кличко.

Коронавирус таки ворвался в Киев... Придерживаемся рекомендаций врачей и не дадим ему шансов на стремительное распространение! - подытожил мер

Ранее сообщалось о том, что в Киеве зафиксированы больные коронавирусом.

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