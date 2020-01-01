В Киеве запаса медицинских масок может хватить на 7-10 дней - Поворозник

Из Украины вывозили десятки тонн масок.

Стратегического запаса масок для больниц Киева хватит на 7-10 дней. Об этом в интервью изданию РБК-Украина рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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Чиновник отметил, что сейчас чувствуется дефицит медицинских масок из-за того, что их массово вывозили из страны в начале пандемии коронавируса.



"Ситуация с вывозом из Украины десятков тонн масок, что была раньше, сейчас дает о себе знать. У нас каких-то рычагов влияния точно нет. Единственное – сейчас мы нашли несколько производителей, которые перестроят производство и обеспечат какую-то часть города масками. Прежде всего тех, кто контактирует с большим количеством людей. Просто на все это нужно время. Пока что у нас нет такого количества масок, чтобы мы их отправили в аптечную сеть, - сказал он.



Поворозник отметил, что стратегического запаса хватит на 7-10 дней.



"У нас есть стратегические запасы, больницы мы, конечно, обеспечим. Но этого запаса достаточно, грубо говоря, на семь-десять дней. Их нужно постоянно пополнять", - сказал Поворозник.



Напомним, в МОЗ сообщили, что дефицит средств индивидуальной защиты исчезнет через 3-4 дня.

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